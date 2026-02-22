女優のトリンドル玲奈(34)、俳優の山本直寛(31)夫妻が22日、双方のインスタグラムを更新。第1子誕生を発表した。嬉しい報告を受け、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。

トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。

続けて「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝し、「仕事復帰も今からとても楽しみです これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

山本もインスタグラムを更新し、「新しい家族が増えました。無事に生まれてきてくれた子どもと、頑張ってくれた妻に心から感謝しています」と愛妻、子供への思いを記し、「この忘れられない感動を胸に、家族と共にこれからの日々を大切に歩んでいければと思います」と決意をつづっていた。

2人は2024年1月に結婚を発表。今年1月にトリンドルの第1子妊娠を公表していた。

2人をよく知る芸能界の仲間から祝福が相次いで寄せられた。女優・蓮佛美沙子はトリンドルの投稿にコメントする形で「おめでとう！！そして本当にお疲れ様」と祝福。モデルのソンミも「本当におめでとう また早く2人に会いたい」と喜んだ。女優・豊田エリーも山本の投稿に「わぁ！！！おめでとう」とコメントし、祝福していた。