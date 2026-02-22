ソフトバンクとの壮行試合は22日、23日に開催される

野球日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」に臨んだ。大勢のファンが詰めかける中、4回裏から“異常事態”が発生。「大丈夫かな？」「どうだろう」とSNS上の野球ファンから心配の声があがっている。

初回に先制点を献上した日本代表だが、その裏に佐藤輝明内野手（阪神）の適時打などで逆転に成功。2回にも佐藤の2点打、3回には坂本誠志郎捕手の2ランも飛び出した。しかし4回裏だった。

TV画面越しでもはっきり見えるほどの雨が突如として降り始めた。傘やタオルでしのぐファンもいたが、場内コンコースに避難する人も多かった。前日には当日券の販売が行われないと発表されるなど、びっしり埋まっていたスタジアムには空席ができ始めた。

突如の事態にファンも困惑模様。「雨めっちゃ降ってて可哀想」「怪我怖いし中止してほしい気が」「雨ひどいな」「さっきまであんなに晴れてたのに怪我怖いし中止してほしい気が」「急に土砂降りの雨やん」などと心配する声が寄せられた。

試合は5回表を終了した段階で降雨中断のアナウンス。侍ジャパンは8-2と大量リードしている。（Full-Count編集部）