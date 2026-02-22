TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時43分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。

檜山地方では、22日夜のはじめ頃から23日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■北斗市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■松前町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■福島町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■知内町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■木古内町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■七飯町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■鹿部町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■森町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■八雲町八雲
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■八雲町熊石
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■長万部町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■江差町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■上ノ国町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■厚沢部町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■乙部町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■奥尻町
□暴風警報【発表】
　22日夜のはじめ頃から23日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■今金町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■せたな町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意