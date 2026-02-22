【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 22日14:43時点
気象台は、午後2時43分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。
檜山地方では、22日夜のはじめ頃から23日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■北斗市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■松前町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■福島町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■知内町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■七飯町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鹿部町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■森町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■八雲町八雲
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■八雲町熊石
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■長万部町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■江差町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上ノ国町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■厚沢部町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■乙部町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■奥尻町
□暴風警報【発表】
22日夜のはじめ頃から23日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■今金町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■せたな町
□なだれ注意報
23日にかけて注意