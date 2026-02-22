◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

ＪＲＡは２２日、フェブラリーＳに出走する１６頭の馬体重を発表した。馬体重で２桁の増減は２頭だった。

まず、前走から２桁の増減があったのは、プラス１２キロの５１４キロと計測された（５）シックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）。５１４キロは、中山記念を制した時の５１２キロに次ぐ過去最高体重となった。

もう１頭は（６）ラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）でプラス１４キロ。３走前のコリアカップ（３着）から、みやこＳ（４着）、チャンピオンズＣ（３着）と３戦連続で５１６キロの出走だったが、今回は過去最高となる５３０キロでの出走となる。

フェブラリーＳの馬体重の発表にＳＮＳでは「太り過ぎやろ」「メシウマすぎたかな」「ちゃんと仕上げたうえでこの馬体重なんだと思うけどどうなんだろ」「来るんじゃないかな」「プラス１４Ｋｇオワタ」「まだ一考の余地はある」「これ成長分か？」「成長したと思おうｗ」「ずいぶん増えてんな」「何を食った？」「ちょっと待て」「究極仕上げと信じてる」などの反応が上がっている。