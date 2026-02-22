◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンはジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップの５位だった。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝は超積極的なレースを展開した。７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走。３５キロ以降に失速して２時間９分３５秒で３４位に終わったが、レース内容や、顔を含めて全身に１００枚以上も貼った黒の磁気テープなど、結果以上の存在感を発揮した。

話題となった磁気テープについて「顔に貼ったのは顔のこわばりを軽減するためです。効果はあったと思います。２５キロまではリラックスして走れました」と話した。ランニングでは、顔をしかめると全身に硬直が及ぶため、笑顔で走ると全身がリラックスできる、と言われている。