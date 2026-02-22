◆オープン戦 日本ハム―広島（２２日・名護）

日本ハムの浅利太門投手（２３）が先発し、２回２安打無失点。２年目右腕が１軍生き残りをアピールした。最速は１５０キロを計時し、四球はゼロ。「まず自分としてはしっかり結果を残すことが大切だと思っていたんで、とりあえずそこは安心してます」。それでも、初回は無死一、三塁のピンチを招くなど２回で３８球と球数が増え、「２回無失点という結果ではあったんですけど、内容自体は全然満足できるものじゃないですし、課題がまだまだあるなっていう風に思ったんで、そこは練習するだけです」と、唇をかんだ。

前回登板の１５日楽天戦（金武）は、先頭打者に四球を与え４安打４失点。１死を奪っただけで降板する悔しい結果。試合の入り方や初球への意識を見直し、ブルペンから１００％の状態を作りマウンドに上がった。「前回、ボールが増えた時に置きにいくようなところが見えたんで、ボール先行になってもしっかり腕を振るっていう意識でいった。バッターを意識しすぎず、ほんとに自分のピッチングをすることを意識した。前回よりは前進したかな」と、前回の反省を修正した。