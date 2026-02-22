【材料入れて後は蒸すだけ】忙しい日はこれ一択。『豚こまとねぎのフライパン中華蒸し』

簡単すぎて拍子抜け！ フライパンに材料を入れたら、あとはふたをして蒸すだけ。たっぷりのねぎと豚こまを重ね蒸しにするから、うまみがぎゅっと引き立ちます。

仕上げは、あつあつのごま油をじゅっとひと回し。やわらかく蒸したねぎの甘みと、香ばしいごま油の香りをダブルで楽しめる一皿です。

『豚こまとねぎの中華蒸し』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200g

ねぎ……2本（約200g）

赤唐辛子……1/2本

〈A〉

しょうが汁……小さじ2

しょうゆ……大さじ1

砂糖……小さじ1/4

塩

こしょう

酒

ごま油

作り方

（1）ねぎは白い部分1/3本分（約30g）を切り分けて薄い小口切りにし、水にさっとさらして水けをきる。残りのねぎは幅1cmの斜め切りにする。赤唐辛子は種を取り、薄い小口切りにする。ボールに豚肉を入れ、塩ふたつまみ、こしょう少々をふってよくもみ込む。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンに斜め切りにしたねぎ、豚肉の順に広げ入れ、強火にかける。酒大さじ2を回し入れ、ふつふつとしてきたらふたをして、弱火で8分蒸す。全体を混ぜて器に盛り、小口切りにしたねぎ、赤唐辛子をのせて、〈A〉をかける。フライパンの汁けを拭き、ごま油大さじ1を強めの中火で熱し、ねぎにかける。

おいしく作るコツ

熱したごま油をかけるので、油がはねないように、小口切りにしたねぎの水けはしっかりきっておきましょう。

ねぎたっぷりで、忙しい日こそ頼りたくなる簡単さ。ごま油香るあつあつの一皿、ぜひできたてを楽しんで。

（『オレンジページ』2024年12月17日号より）