SEVENTEENの元候補メンバー・サムエル、ミンギュとパン頬張る再会ショットに反響相次ぐ「本物の兄弟みたい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/22】歌手のサムエル（Samuel Arredondo）が2月21日、自身のInstagramを更新。13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）との再会ショットを公開し、反響が寄せられている。
SEVENTEENの候補メンバーだったことでも知られているサムエルは「Welcome to camera roll dumps」とつづり、写真の数々を公開。中には、MINGYUとサムエルがパンをかじりながら見つめ合う仲睦まじい様子の写真も収められていた。
この投稿には、「可愛すぎる」「尊い」「ずっと仲良しで嬉しい」「本物の兄弟みたい」と反響が寄せられている。
サムエルは、2002年1月17日生まれ。SEVENTEENの候補生として練習生時代を過ごすもデビューは叶わず、2017年にはWanna Oneを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101シーズン2」に出演。最終順位18位で番組でのデビューを逃し、その後はサムエルの名義でソロ活動をしている。（modelpress編集部）
◆ミンギュ＆サムエルが再会
◆元SEVENTEEN候補生・サムエルって？
