SEVENTEENの元候補メンバー・サムエル、ミンギュとパン頬張る再会ショットに反響相次ぐ「本物の兄弟みたい」「可愛すぎる」

SEVENTEENの元候補メンバー・サムエル、ミンギュとパン頬張る再会ショットに反響相次ぐ「本物の兄弟みたい」「可愛すぎる」