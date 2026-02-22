47歳・菊川怜の“セーラー服”姿 ネット「衝撃的」「タイムスリップしたよう」
俳優の菊川怜（47）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。爽やかなショートヘアと若々しいセーラー服姿に反響が集まっている。
【写真あり】衝撃的…菊川怜の“セーラー服”姿を公開！
菊川は、23日放送のテレビ朝日系『Qさま!!』（毎週月曜 後7：00）に出演することを報告し、復活プレッシャーSTUDY東西対抗戦！ 勉強関ケ原 冬の陣SP！ という事で、今回もプレッシャーSTUDY復活です ぜひご覧下さい〜制服着てます」と投稿。
公開された写真では、白地に紺のセーラーカラーに大きな赤いリボンを合わせた制服姿を披露。ファンからは「めっちゃかわいいです」「歳取らないね〜いつまでも可愛い」「めちゃくちゃお若い」「タイムスリップしたようですね」「衝撃的なかわいさですね！」「まだまだ現役JKでいけますね」「とっても素敵」などのコメントが寄せられている。
