元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみが２２日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」に出演。フリーアナウンサーの宮根誠司の第一印象について「何だこの人は！」などと率直な感想を口にした。

お笑いトリオ・ハナコの岡部大が「『ミヤネ屋』でニュース入って、宮根さんからちょっとイジられるけど、丸岡さんは丸岡さんでニュースモードで返すみたいな。ピシッと返すみたいなイメージが。あのやりとりはどう始まったんですか？」と「情報ライブ ミヤネ屋」で話題となったやりとりについて尋ねた。

丸岡は「最初から、煽ってくるってような感じっていうんですか？『何だ、この人は！？』みたいな感じでした。ああいう感じの方って、あんまり対峙したことがなかったので、『何だ、この人は！？』みたいな感じでした、正直」と戸惑ったことを回想。

岡部が「それが段々、定着してきて。何か、ないんですか？『きょう何の話しましょうとか？』とか。『きょうこの話しますね』とか？」と慣れてから変化が起きたかを質問。丸岡は「それはないんですよ。報道フロアから全体が見えるところでやるんですよ。みんな見てるし、すごいバタついているんですね。こっちで全部決めるんですよ、どんな項目（のニュース）にするとか。ギリギリまでやっているから時間がない」と毎回“ガチンコ”でやりとりしていたと舞台裏を明かした。

丸岡は日本テレビ時代に、「ミヤネ屋」にニュースコーナーで東京のスタジオから出演。ＭＣの宮根とのやりとりが話題となり、「奇跡の３８歳」などと言われていた。