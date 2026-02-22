ウルブズの先発センター、ルディ・ゴベアが1試合の出場停止処分

2月22日（現地時間21日、日付は以下同）。NBAは、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアへ1試合の出場停止処分（無給）を科したことを発表した。

ゴベアの処分は、翌23日にホームのターゲット・センターで開催される、フィラデルフィア・セブンティシクサーズで適用となる。

21日のダラス・マーベリックス戦。ウルブズの先発センターは22得点に加えてゲームハイとなる17リバウンド3ブロックをマークし、122－111の勝利に貢献。だが第2クォーター残り29.8秒にフレグラントファウルを宣告されていた。

今シーズンのゴベアは、フレグラントファウルの累積ポイントが先月6になったことで、1月14日のミルウォーキー・バックス戦で出場停止処分を受けていた。マブス戦のフレグラントファウルによって累積ポイントが7になったため、1試合の出場停止処分を受けることに。

ウルブズ在籍4年目の今シーズン。216センチ117キロのビッグマンは55試合へ出場し、平均11.2得点11.3リバウンド1.7アシスト1.6ブロックに加え、リーグトップのフィールドゴール成功率70.6パーセントを誇っている。

【動画】マブス戦でダブルダブルを記録したゴベア





