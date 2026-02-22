毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。2月22日（日）の放送は、成田凌と行く埼玉県志木市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

成田とは「いろは親水公園」で待ち合わせ。満島真之介に「志木市知ってた？ 」と聞かれると、「志木知ってます！」と成田。埼玉県戸田市の高校に通っていたという成田は、志木市にも友達が住んでいるとのこと。

移動中、俳優業につながるこれまでの過程を深掘り。雑誌「MEN'S NON-NO」のモデルになったのは「専門学生の時ですね」と成田。当時は日本美容専門学校に通っており、美容師になるため「2年勉強して（美容師）免許取って、結果（美容師に）ならずだったんで…」と振り返る成田だが「でも今（演技で）美容師の役ができて、そういう時にやっぱり良かったと思いました」と語る。美容師免許を持っている成田は、兼近大樹のピンク色の髪について、どのように染めているのか気になる様子。

まずは「やきとり しんちゃん」に焼き鳥を買いに行くも、この日はお休み。お店は、国産の鶏肉を使用した焼き鳥などを専門に取り扱う卸売業者「新生食品」の敷地内にある。新生食品の代表・中村さんの心遣いで、国産の豚肉とシャキシャキ野菜をたっぷり使った豚まんのお土産をいただいた。

続く移動中の話題は好きな食べ物について。一番好きな食べ物は「日々変わるんですけど、明太子かな？」と成田。おすすめは福岡・北九州市の「平塚明太子」で、「中辛、辛口、激辛ってあるんですけど、自分は辛口か激辛がおすすめ」とのこと。

食事は普段「めちゃめちゃ作ります」とのことで、料理のドキュメンタリーを見ることや、厨房器具など約160軒の飲食店関連用品店が並ぶかっぱ橋道具街も好きだそう。「あんな楽しい場所がないって思っちゃう、かっぱ橋」と成田。

家具へのこだわりについてもトーク。そのこだわりから「自分が面倒くさい時が結構あります」といい、現在は「タンス探してて…もう終わらない旅をしてる感じです」と語る成田。「10代の時から古着店でバイトしてたり、セレクトショップでもバイトしてたりしてたので、デザイナーさんの気持ちとかを考えたりすると」、何か買うものに意味がのっていてほしいという。

そして一同が到着したのは去年4月オープン、植物を扱う「Be greenside」とハーブティー茶葉専門店「ALL MY TEA」など5店舗が併設された店舗。3人それぞれ、好きな香りや効能などのハーブティーの茶葉を購入。さらに、MC2人から成田へわら細工と益子焼きの花瓶のプレゼントも。

その後昭和9年創業・漬物屋さんの移動販売車で漬物3つと牛ごぼうおこわを購入し、おこわでお腹を満たしたところで一同はどうしても食べたかった焼き鳥をいただくべく、事前に立ち寄って撮影許可をもらっていたお店へ向かう。

移動中は成田が、キムチを作ったり、カレーをスパイスから作ったというエピソードを明かす。「1週間ちょっと」時間ができた際、どこに行こうかと考え「カレーと、あとすごい建物が綺麗だし」とスパイスを求めスリランカを訪れたこともあるという。

到着したのは、立ち飲みスタイルの串焼き店「縁結び」。志木で生まれ育った同級生2人によるお店で、焼き鳥やホルモン炒めなど屋台メニューが人気。おでんも鍋から直接好きなものを選ぶことができ、3人は好きなおでんを取って、他にも11品を注文。

店内では「みんなから何て呼ばれてるの？」（兼近）という話題に。「凌が多いかもしれない」と成田。「凌ってかっこいい名前だよね」という満島に、「ただただ字画が良かっただけらしいです」と由来を明かす成田。

さらに兄弟の話題になると、「2個上の兄が一人います」と成田。「お兄ちゃんは自由。明るいですね」とのことで「（兄の様子を）見てるからハイブリッドになったんだ。明るさもあるし、ちゃんと落ち着きの中で見極める力もあって」と満島は分析。

ここでは、美容師志望からなぜ俳優になったか、成田のキャリアを改めて深掘り。成田は「古着店でバイトしているときにスカウトされたんですよ。『美容学校に行ってて美容師になるんで』って言ってたんですけど、いざ（打診を）もらうと『いや〜行こうかな、入りたい美容室特にないしな』みたいな。でももう（当時）20歳とかだから、出遅れてるわけじゃないですか、同級生とかはテレビにめっちゃ出てるわけで。じゃあどうしようってなった時に、『MEN'S NON-NO』に入れば近道なんじゃない？みたいな感じで、『MEN'S NON-NO』のオーディションに行って、『俳優になりたいんですけど、ちょっと手助けしてもらえませんか』って（言った）」とその過程を振り返った。

満島が成田の今後についても聞くと、成田は「若い子たちが頑張ってるのを支える側にならなきゃいけない。もし自分が出ることによって手助けできるならと思ってる」と語った。

続いてはプロも練習に来るという本格的なビリヤード場「ビリヤードWIND」に到着。ここで旅にかかったお金を誰が支払うか決めるゲームをすることに。実は3人ともビリヤード初心者。「メシドラ」版のオリジナルルールのナインボールで競った結果、この旅の代金をお支払いすることになったのは誰!?

最後の目的地は、「ビリヤードWIND」のオーナーさんも太鼓判のちゃんぽん屋さん。移動中はSNSで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は、千葉県在住の30代の方から「皆さんはどんな時に幸せを感じますか？」という質問が。成田は「飯も風呂も終わったのが（夜の）8時だったとき」という回答。「まだ（時間が）ある」「でも、アイス食ってもいいように歯（磨き）は残しておきたい」と、そのシチュエーションを説明した。

そして1976年創業の「長崎亭」に到着。長崎出身のご主人が腕を振るう、ちゃんぽんをはじめとする、長崎の郷土料理をいただけるお店。一番人気のちゃんぽんや成田の大好物・明太子など全8品を注文し、この旅を締めくくった。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

