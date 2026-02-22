MBSの川地洋平アナウンサー（28）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。3時間51分14秒で完走。「きつすぎました。悔しい。山中さんの笑顔が…」と肩を落とした。

3時間切りの“サブスリー”と山中真アナウンサーの持つ同局最高記録2時間56分4秒を超えることはできなかった。実は12月に左ヒザの靱帯を痛めていたそうで、指導してきた高尾憲司コーチによると、この日も痛み止めを飲んでテーピングしてのランとなった。

10キロ地点では先輩アナらの声援を受け元気に走り抜けたが、18キロ付近でヒザに痛みを感じ、その後、生まれて初めてふくらはぎがつった。30キロ地点では「やめようかと思った」が、周囲の期待、ケニアでの修業などが頭をよぎり、なんとかゴールまでたどり着いた。

ゴール後、河田直也アナから「リベンジは？」と問われ、「ちょっと考えていいですか」。5秒後に「来年もやりたい、チャレンジしたい。走らせてください」とリベンジを志願。高尾コーチは「3時間を切るポテンシャルはあります」と期待を寄せていた。