歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。10代でのホームレス生活を語った。

この日は、プライベートでも交流のある4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子と元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理と出演した。

話題はアイナの芸名に。鈴木が「ジ・エンドって超かっこいい。何かを終わらせたいと思ったんだっけ？」と聞くと、アイナは下積み時代について話し始めた。

アイナは4歳からジャズダンスを習っていたといい、「ダンサーになりたかったのね。だからいろんなバックダンサーのオーディションを受けて、いっぱい落ちた」と振り返った。

そんな中、17歳の時にダンス仲間に「アイナは歌をやった方がいいよ」とアドバイスされたという。アイナは当時を「ええ？と思った。ダンスで生きていくつもりやったんやけどな」と回想。その上で、「親友が言うんやったら歌やってみようかなと思った。歌をやるんやったら東京かなって見切り発車な気持ちで東京に出てきた」と明かした。

続けて、「案の定うまくいかなくて。18、19とかは家がない時とかもあった。中野駅で朝が来るまでずっと歩いて。同じところにとどまっとったら変な人が寄ってくるからずっと歩いて。始発になったら店長にちょっともらったお金でバイトに行っていた」と壮絶なホームレス生活を語った。

「枯渇しすぎると本当に考え方も曲がっちゃったり。そういう自分が凄く嫌だったのね」と回想。「だからBiSHっていうグループになるってなって、名前を付けれるってなった時に、今までの自分を1回終わらせて、新しくなろうと思って、アイナ・ジ・エンドっていう名前にしました」と笑顔で明かした。