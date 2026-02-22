お笑い芸人・やす子（27）が21日深夜、テレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。自身の炎上をめぐり、みなみかわ（43）から助言を受けた。

昨年11月に行われたゴッドタンの企画「みなみかわの相談相手オーディション」で、みなみかわについてやす子は「元からあんま好きじゃなかった。自分の仲良くしてる方と裏でもめてたり」と告白。これに、みなみかわが「色々もめてますけど、解決してきてます」と返すなど言い合いに。そこで今回は、仲直りするための企画「〜みなみかわ・やす子の仲直りフレンドパーク〜」が行われた。

やす子は「最近、ちょっと炎上気味になってる。これから芸能界を生きていく上で、どうしたらうまくやっていけるか」と相談。みなみかわは「資格がある人だからこそ炎上があるので。そこは自信を持ってほしい」と伝えた。さらに「やす子は昔から、悪いことを言うことで落としてた。そもそも、別にやす子って性格よくないもんね。でも、世間は聖人と思ってる。そこにギャップがある」と指摘すると、やす子は「そうですね。割と腹黒いところはある。いい人キャラみたいになってる」と認めた。

その上で、みなみかわは「どんなに炎上しても突き進む」「いい人やったら悪口を言わない」のどちらかを選ぶべきとアドバイス。やす子は「本当にタメになりました」と感謝した。