¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï21Æü¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé1°Ì¡¢Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï²¦¼Ô¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡£¤³¤Î³¬µé¤ÎÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²¦ºÂÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÊ¿²¬¤Ï½øÈ×¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¼´¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10²ó¤Ë¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤ÎÈ¿Â§¤Ç¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¶Á¤¡¢¥×¥í25ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï½éËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£