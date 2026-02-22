フィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する女子シングル銀メダルの坂本花織（シスメックス）にとっては五輪ラストダンスの舞台となるなか、中継カメラを“独占”した三浦璃来（木下グループ）とのやり取りが海外ファンを虜にさせている。

フィナーレを迎えたエキシビション。出演した選手たちがリンクに登場し、大音量で音楽が流れるなか、それぞれが思い思いの動きでその空間を楽しんでいた。

リンク中央に選手の輪ができるなか、その一角で坂本は手に持っていた白と紫の花飾りを三浦の頭の上に乗せると、カメラに向かっておどけたようなリアクションを見せて笑顔で抱きついた。NHKで解説を務めていた鈴木明子さんも「きゃー、似合ってるという心の声が（聞こえます）」と笑った。すると今度は三浦が花飾りを坂本の頭の上に。坂本は再びおどけるような仕草を見せていた。

この光景に日本のファンも注目していたが、国際映像などで見ていた海外ファンも「カオリがリクに自分のお花の冠をあげてる」「この人たちを知ってから1週間ぐらい経つけど、この写真を見るだけでもう泣けちゃう」「今週はこれ以上もう泣けないよ」など、感激の声が続々と寄せられた。



（THE ANSWER編集部）