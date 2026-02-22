◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第３節 水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）

２０００年のＪリーグ加入以降、初めてＪ１クラブとして臨む水戸がホーム開幕戦を迎えた。

＊ ＊ ＊

２００３年にクラブに在籍した元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王氏が、試合前にトークショーを行った。

２３シーズン前に、広島からの期限付き移籍で水戸で１年間プレーした闘莉王氏。かつて同僚だった本間幸司ＧＭ、森直樹フットボールダイレクターとともに登壇すると「まさかね」と古巣のＪ１昇格を祝福。「ブラジルでずっと応援していましたよ。この青いユニホームがＪ１で輝くことをね」と熱血漢はブラジルから声援を送っていたことを明かした。

「俺と森がケンカして、（本間氏に）お前ら落ち着けと言われた。『あなたが言いますか！』と思いましたね」「あの時のＦＷは点が取れなかった。去年みたいなＦＷがいたら、俺たちも（Ｊ１に）上がれたかもしれない」「どう見てもあいつらは点取れなかったよ」と闘莉王節は全開。現監督の樹森大介氏も話題に上がり「樹森はチャンスメークはしてくれたけど…」と苦笑いで言葉を濁した。森氏が今季のテーマに「野心」を掲げていることを聞いた際には「野人？」と岡野雅行氏の異名と聞き間違え、会場の笑いを誘った。

闘莉王氏は水戸時代に日本国籍を取得。名前の漢字を決めた居酒屋に、３人は居合わせていたという。森氏は「確か変な漢字が（別の候補に）入っていたんだよなあ」と懐かしんだ。固定の練習場がなく、アマチュアクラブのような環境でトレーニングに励んでいた当時を振り返り「あれが水戸ホーリーホックのＤＮＡだよね」と目を細めた。

闘莉王氏の水戸への願いは、Ｊ１昇格に満足しないこと。「スターはいないかもしれない。そこまでのお金は（選手に）でないかもしれない。でもだからこそ、お金のあるチームにはないつながり、誇りが水戸ホーリーホックにはあるんだ」とキッパリ。キックオフ直前に行われた凱旋挨拶では「ホーム開幕戦、負けるわけにはいきませんよ！Ｊ１優勝を目指せるホーリーホックに。熱い応援よろしくお願いします！」と声を張り上げた。