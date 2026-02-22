◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンはジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップの５位だった。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すと宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝は超積極的なレースを展開した。７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち独走。３５キロ以降に失速し２時間９分３５秒で３４位に終わったが、成績以上のインパクトを残した。

日本マラソン史に残る激走だった。吉田響はゴールと同時に倒れ、車いすで医務室に運ばれた。約１時間後、ホテルに戻ると食事を取れるまでに回復。スポーツ報知の独占インタビューに応じ、激闘を笑顔で振り返った。

初マラソンは劇的な展開だった。２時間４分５５秒の日本記録、さらにはＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）を待たずに日本代表に内定する２時間３分５９秒以内（最速選手１名）のファストパスも見据えたハイペースでレースを進めた。しかし、３５キロ以降に失速した。

「マラソン、やばいです！ 前半は余裕がありましたけど、２５キロくらいから体が硬くなった感じがしました。３０キロ過ぎて体がきつくなりました。３５キロ過ぎた後は半分以上、記憶にありません。でも楽しかったです」

５キロを１４分５０秒で通過した後、７・８キロでペースメーカーを置き去りにして、独走。１０キロを２９分３３秒で、２０キロを５８分４２秒で、中間点は１時間１分５４秒で通過した。単純計算では２時間３分４８秒となるハイペースだった。１時間２８分７秒で通過した３０キロの日本記録は、松宮隆行が２００５年２月の熊日３０キロでマークした１時間２８分０秒。マラソンの通過ながら同等のタイムをたたきだした。しかし、３５キロからは４０キロは１７分９秒。３７キロでライバルの平林に抜かれた。

「平林君には全く対応できませんでした。平林君は集中していましたね。僕は本当にきつくて、残り３キロで、やめようかと思いました。でも沿道の方々や、僕を抜いていく選手に応援してもらい、ゴールすることができました。感謝しています。ありがとうございました」

レース序盤、スペシャルドリンクを取らなかった。３度目のスペシャルドリンクがある１５キロ地点ではサングラスを上げ、ペースを落として慎重に取りに行った。一般参加でナンバーカードが３３９番と数字が大きく「下一桁９番」のスペシャルドリンクテーブルで自身のボトルを探したが、スルーした。

「序盤のスペシャルドリンクのテーブルには、僕のボトルはないように見えました。僕の見落としの可能性もありますし、結果に対して言い訳するつもりはありません。３０キロ以降は僕のボトルを取れました。大会スタッフの皆さんは一生懸命にサポートしてくれているので、感謝しています」

ゼネラルドリンクの給水用のコップはゴミ箱に捨て、顔を含めて全身に貼った磁気テープなど存在感を発揮した。

「レース中、紙コップで給水することが慣れていきました。中盤までは余裕があったので、ちゃんとゴミ箱に投げ入れることができました。磁気テープを顔にまで貼ったのは、顔のこわばりを軽減するためです。効果はあったと思います。２５キロまではリラックスして走れましたので」

休養し体を完全に回復させた後、再び走り出す。モチベーションは高まっている。２時間９分３５秒で完走したことは糧になる。

「今回は２５キロまでしか体力が持ちませんでした。次はゴールまで持たせたい。もう、今は『次こそやってやるぞ！』という気持ちになっています」

第一声は「皆さんの期待に応えられず、すみませんでした」だった。しかし、謝る必要など全くない。世界のトップを目指す心意気と可能性を示した吉田響の激走は、その名の通り多くの人の心に響いた。（取材・構成＝竹内 達朗）

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒、マラソン２時間９分３５秒。１６１センチ、４６キロ。