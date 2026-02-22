女優のトリンドル玲奈(34)が22日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。2026年は人気芸能人の出産や子供誕生の報告が相次いでいる。

トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。

「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝し、「仕事復帰も今からとても楽しみです これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

トリンドルは2024年1月に俳優の山本直寛と結婚を報告した。

1月28日には女優の高畑充希と俳優の岡田将生がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

同31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシがCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

同4日には、タレントの岡田結実がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。