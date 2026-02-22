『超かぐや姫！』声優陣＆監督も驚きの反響ぶり「『独占配信では無理なんじゃない？』と言われていた」
声優の夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が22日、都内で行われたオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』劇場公開記念舞台あいさつに登壇。本作の反響ぶりに驚きを明かした。
【ソロカット】豪華声優陣が登壇
Netflix映画として世界独占配信中、そして20日より1週間限定で劇場公開中の本作。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が圧巻の映像クオリティで描かれる。
主題歌を含む劇中歌は、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら“ボカロP”の面々が提供。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた“スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる“スタジオクロマト”が担った。
特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1500万回を超える（11月28日時点）など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得。海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでおり、その勢いはさらに増し続けている。
かぐや役の夏吉は、そんな本作に「まさかここまでとは…という感じです」と驚きを明かし、「声を入れたときの仮の映像だけでも、ものすごいものができてしまうぞと思ってたんですけど、公開されてからの反響も大きく、ただただありがとうございます…という感じです」と感謝。
酒寄彩葉役の永瀬も「全然関係ない場所でも、ほかの声優さんやスタッフさん、いろんな方から『すごいね！』という話をたくさん聞きました」といい、月見ヤチヨ役の早見は「『令和のこの世にこの作品が誕生してくれてありがとうという』という声もあって、バースの部分から感謝される作品なんだなと思いました」と感動を話した。
公開前には「独占配信は無理なんじゃない？」「配信で話題になった作品ってあんまりないじゃん」と仲間内からも“難しい”と言われていたという山下監督。しかし、「だからこそ、どうしたらより多くの方に観てもらえるのかと、ここ数年考えてきた」と回顧。
そして「まず配信の前にいろんな動画を出したときから反響がすごくあって、その時に驚いていたところから、配信がスタートして『え、こんなにいくの？』と喜んでいたところから、MV配信、劇場公開でまた反響に驚いて…と何回驚けば気が済むんだというくらい。なんでこんなことになっているのか分からないくらいの反響をいただいて、その都度、うれしい気持ちになっていました」と喜びを語っていた。
