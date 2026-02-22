気になる訓練内容とは

海上幕僚監部は2026年2月19日、海上自衛隊の艦艇および航空機がアメリカ軍と共同訓練を実施したと発表しました。

【うわ近ッ！】参加機が「超密着した」訓練の様子を海自が公開（画像）

訓練は四国南方の海空域において、2月18日に行われました。海上幕僚監部によると、目的は海上自衛隊の戦術技量の向上および米海軍との相互運用性の向上で、主要な訓練項目は電磁機動戦訓練だったとのことです。

訓練には、海上自衛隊から護衛艦「はるさめ」に加え、電子情報偵察機のEP-3、画像情報収集機のOP-3、そして電子戦訓練支援機のUP-3Dが参加したほか、アメリカ海軍から電子戦機のEA-18G、戦闘攻撃機のF/A-18E、早期警戒機のE-2Dがそれぞれ参加しました。

これらの参加機体のうち、EP-3とOP-3は情報収集機、UP-3DとEA-18Gはレーダーや通信を妨害する電子戦機であり、任務の特性上いずれも秘匿性の高い機体です。そのため、日米のこうした航空機が一堂に会することは珍しく、今回実施された訓練の重要性がうかがい知れます。