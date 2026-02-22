オンラインゲーム「APEX LEGENDS」のイベント、「DREAM MATCH APEX LEGENDS」が22日、京王アリーナTOKYOで行われ、タレント山本彩（32）、俳優村上虹郎（28）、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）、なにわ男子・高橋恭平（25）ら、ゲームを愛する豪華ゲストが登場した。

同イベントは、芸能人、アーティスト、お笑い芸人、国内外のプロプレーヤー、ストリーマーが一夜限りのコラボレーションでチームを組み、対戦する新しいコンセプトの総合エンターテインメント。

同ゲームのオンライン大会を主催したこともある山本は「初めて出させていただいた時に優勝しているので、今回も優勝できたらいいなと思います。頑張ります！」と意気込んだ。

別名「Senju」としてゲーマー活動もしている村上は、「『Senju』こと村上虹郎です。どっちでもいいので覚えて帰ってください！」と呼びかけた。この日村上と同チームに所属して戦う宇野は「2時間睡眠の宇野昌磨です」とあいさつ。「APEX歴はとても短いんですけど、僕が優勝に導きたいです」と力を込めた。

シークレットゲストとして登場した高橋は「本日は呼んでいただいてありがとうございます。はじめましての方も多いと思います。発表された時に山田涼介くんじゃないんかい、誰やねん、ってなっていると思いますが、これを機に覚えて頂けたらうれしいです。お願いします」と笑顔を見せた。

高橋はYouTubeチャンネル「放課後 GAMING LIFE」内で同ゲームに興じる姿も多数公開されており、大のゲーム好きとして知られている。