元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつてバニーガールとして共演していた意外な人物との思い出を語る場面があった。

2月22日が横浜（現DeNA）、マリナーズで活躍した佐々木主浩氏の誕生日という話題から、松岡が佐々木氏と出会った日本テレビの人気音楽バラエティー「THE夜もヒッパレ」の話題に。

松岡は「今だから言える。ご存知の方もいると思うんですけど」としつつ「番組はみんなが他の人の歌を歌って、ワイワイワイワイやっているんですよ。ただ時代が時代だよね。飲み物を運んでくれるバニーガールがいたんですよ。今だったら絶対無理だよね」と笑いを誘った。

さらに「そのバニーガールをやっていたのが、何を隠そうケンジなんですよ」とニヤリ。「なにケンジって？『ヤスコとケンジ』？違います。大西賢治。はるな愛ですね」と意外な人物の名前を挙げた。

「でも、その時はほとんどの人が知らなくて。俺と、ヒデさんと、あと何人かしか知らなかったと思う」と松岡。「それからケンジとも仲良くなって、一緒に飯食いに行くようになって。だから本当にヒデ兄（中山秀征）と、俺と、ササさん（佐々木主浩氏）と、ケンジと。俺いっつもケンジ、ケンジって言っちゃうんだけど、はるな愛と。番組でケンジに会ってもうれしい」と笑った。