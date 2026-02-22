女優のトリンドル玲奈が22日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。

「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。

「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝した。

「仕事復帰も今からとても楽しみです これからもどうぞよろしくお願いいたします」と前向きに記した。

夫の俳優・山本直寛も小さなわが子を抱く写真とともに「新しい家族が増えました。無事に生まれてきてくれた子どもと、頑張ってくれた妻に心から感謝しています」と投稿。「この忘れられない感動を胸に、家族と共にこれからの日々を大切に歩んでいければと思います。いつも支えてくださる皆さま、これからもよろしくお願いいたします」とつづった。

トリンドルと山本は24年1月19日に結婚。純白のドレスを身にまとい、2人で寄り添うウエディング写真を投稿とともに「私事ではございますが、俳優の山本直寛さんと結婚いたしました」とインスタグラムで結婚を報告。1月に第1子妊娠を公表していた。