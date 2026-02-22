よく旅行に行くからと「年会費1万円」のゴールドカードにアップグレードした息子。年会費分本当にお得になっているんでしょうか？

ゴールドカードの特徴と一般的な条件

ゴールドカードは、一般カードよりもワンランク上の位置づけとされるクレジットカードです。年会費の相場は2000円～2万円程度と幅広く、一定の収入や勤続年数などが申込条件となることがあります。

主なメリットとしては、利用限度額が高めに設定されること、ポイント還元率の優遇、空港ラウンジの無料利用、旅行傷害保険の付帯などが挙げられます。また、カード会社によってはショッピング保険や手荷物宅配サービスなどが付帯する場合もあります。

一方で、これらの特典をほとんど使わない場合は、単純に年会費が固定費として発生する点に留意が必要です。



空港ラウンジ利用でどの程度メリットがあるか

ゴールドカードの代表的な特典が、空港ラウンジの無料利用です。一般的に、対象ラウンジを通常料金で利用する場合、1回あたり1000円～1500円程度の利用料がかかることが多いとされています。

仮に1回1500円相当のラウンジを利用すると仮定すると、年会費1万円を回収するには約7回の利用が必要です。年に6回往復の旅行をする場合、計6回利用できるとすれば、理論上は9000円相当になります。この場合、ほぼ年会費に近い水準といえます。

ただし、同行者は有料になるケースが一般的であり、本人のみ無料という条件が多い点も考慮が必要です。また、地方の空港では対象ラウンジが限られる場合もあります。



旅行傷害保険の価値はどれくらいか

多くのゴールドカードには、海外旅行傷害保険や国内旅行傷害保険が付帯しています。補償額は数千万円規模になることが一般的ですが、重要なのは「自動付帯」か「利用付帯」かの違いです。

自動付帯であれば、カードを保有しているだけで保険が適用されます。一方、利用付帯の場合は、旅行代金をそのカードで支払うことが条件となります。

仮に海外旅行保険を単独で加入すると、旅行期間や補償内容にもよりますが、1回あたり数千円程度の保険料がかかることもあります。年に2回海外旅行に行く場合、それぞれ3000円相当の保険料と仮定すると、6000円分の価値になります。

もっとも、補償内容が十分かどうかは別途確認が必要です。治療費用や賠償責任の限度額などが、自身の不安に見合っているかどうかを見極める必要があります。



ポイント還元やその他特典も含めた総合判断

ゴールドカードは、一般カードよりポイント還元率が高めに設定されていることがあります。仮に年間利用額が100万円で、一般カードより0.5％還元率が高い場合、5000円分の差が生じます。

ラウンジ利用で9000円相当、保険で6000円相当、ポイント差で5000円相当と仮定すれば、合計で2万円相当のメリットになります。この場合、年会費1万円を上回る計算です。

一方で、旅行が年1回程度、ラウンジ利用が2～3回、海外旅行もほとんど行かない場合は、特典の利用価値が数千円にとどまる可能性があります。その場合、年会費を上回る実益が出ているとは言いにくいでしょう。



まとめ

年会費1万円のゴールドカードが本当にお得かどうかは、旅行頻度と特典の活用度によって大きく異なります。年に複数回旅行し、空港ラウンジや旅行傷害保険を積極的に活用している場合は、年会費相当分以上の価値を得られる可能性があります。

一方、利用頻度が低い場合は、年会費が固定費となるだけの場合もあります。特典の内容と利用回数を具体的に数値化してみることで、自身にとって合理的な選択かどうかを判断しやすくなります。利用実態に照らして検討することが、無駄のないカード選びにつながるといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー