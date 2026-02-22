「30MS×FGO」コラボプラモ「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」のパッケージ画像初公開！ 2月28日発売予定
【30MS キャスター/アルトリア・キャスター】 2月28日 発売予定 価格：5,060円
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」のパッケージ画像を公開した。
今回「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、画面いっぱいに広がる花園に佇む第二再臨姿の「アルトリア・キャスター」が描かれたパッケージとなっている。
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) February 22, 2026
2026年2月28日(土)発売予定✨
■30MS キャスター/アルトリア・キャスター
