【30MS キャスター/アルトリア・キャスター】 2月28日 発売予定 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」のパッケージ画像を公開した。

今回「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、画面いっぱいに広がる花園に佇む第二再臨姿の「アルトリア・キャスター」が描かれたパッケージとなっている。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)BANDAI SPIRITS 2021