

『102回目のプロポーズ』（C）フジテレビ

『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』。本作を、３月19日20時よりフジテレビが運営する動画配信サービスFODで独占配信、フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）で４月１日23時より地上波放送することが決定した。さらに、キービジュアルとスポット動画を公開した。

【動画】ドラマ『102回目のプロポーズ』60秒PR映像

本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとしてお届け。

『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた。その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリー。続編では、「101回目」ファンの方にも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛り沢山。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリー。

『102回目のプロポーズ』のキービジュアルと、本作の魅力を味わえるスポット動画を公開。配信・放送に先駆け、続編ならではの世界観を一足早く楽しめる。

懐かしさと新たなドラマが交差する『102回目のプロポーズ』。登場人物たちの想いがどのように重なり、どんな未来へ進んでいくのか――。続編として、時を越えてつながる新しい物語。