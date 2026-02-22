お笑い芸人・みなみかわ（43）とやす子（27）が、21日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。フジテレビ「逃走中」で共演した際の出来事を語った。

昨年11月に行われたゴッドタンの企画「みなみかわの相談相手オーディション」で、みなみかわについてやす子は「元からあんま好きじゃなかった。自分の仲良くしている方と裏でもめていたり」と告白。これに、みなみかわが「色々もめていますけど、解決してきています」と返すなど言い合いに。そこで今回は、仲直りするための企画「〜みなみかわ・やす子の仲直りフレンドパーク〜」が行われた。

しかし、2人はいきなり口げんかを始めた。みなみかわは、逃走中でのエピソードを持ち出し「早々に私は捕まった。牢屋にちゃんぴおんず大崎、さや香新山がいて。やす子は1枚復活カードがありますと。ゴッドタンでもめたりしてるので、俺とやす子のけんかのやり合いとかで遊んでほしかった。けど、やす子は第一声で“みなみかわさんはないです”って言って、俺の出しろを全部削った。それが許せなくて。性格が悪いのか、腕がないのかどっちや！」と吠えた。

やす子は「申したいことがある！一応けんかは、ふっかけました。でも、みなみかわさんとけんかするより、大崎さんとけんかした方が面白いなと思った」と反論。みなみかわが「その割に、全然けんかで盛り上がってなかったのはなぜ〜？」と挑発すると、やす子は「盛り上がってたわ！」とツッコんだ。