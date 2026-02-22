＜受け入れる？追い出す？＞子どもが「ずっと実家で暮らす」と言ったら？ママたちの本音とは
子どもが大きくなって次第に親の手がかからなくなると、嬉しい反面、寂しく感じるママもいるのではないでしょうか。家を巣立っていくとなればなおさらですよね。でも、もしお子さんが「ずっと実家で暮らしたい」と言い出したら……？ そんな質問がママスタコミュニティにありました。
『子どもが「ずっと実家で暮らす」と言ったらどうしますか？ 嬉しい？ いつかは追い出す？』
ママたちからは嬉しい派、追い出す派、さまざまなコメントが集まりました。
『家にいるならいるで大丈夫』
『「いいよ」って言う。旦那と2人とか本当に地獄』
『今後もインフレが進むだろうし、きっと税金ももっと取られるようになるでしょう。親子の相性がいいんだったら、ずっと一緒に暮らすのも選択肢のひとつだと思う』
「実家暮らしに賛成」というママたちの声です。その裏側にある思いはさまざまのようです。これまで子どもと一緒に長く暮らしてきたのに、今さら旦那さんと2人きりという状況は想像がつかない……というママも少なくないかもしれませんね。まして、夫婦の仲がよくないとなれば、なるべく長くいてもらいたいと感じるのも頷けます。また年々物価が高くなっており、給料はなかなか上がらない状況の中で、「実家暮らし」という選択は以前よりずっと切実なものになっているのかもしれません。
子どもは好きだけれど……ずっと一緒は無理かも
『子どものことは好きだけど、「無理」って即答する』
『無理！ 絶対「弁当作って」「ご飯がほしい」とか言ってくるのが目に見えている。お金をもらっても嫌だ』
今回は少数派でしたが、「追い出したい」というママもいました。なかには「それなら私が出ていく」というママもいるほどです。これまで長く頑張ってきたママ業から卒業して、自由になりたいという思いもあるのかもしれませんね。また、「『結婚するまでは家にいてほしい、とママにお願いされてるの』と言い続けている40代のおばさんを知っているから、私は追い出したいと思っている」というママも。お子さんの性格にもよるでしょうが、早めに自立を促すほうがいいこともあるのかもしれません。
いてもいいけれど、お金は入れてね！
『家事もちゃんと分担する、生活費も入れる。その上でひとり暮らしよりも安く済んでいる分を資産形成に回して、人生設計するならOKする』
『「とりあえず家賃について話し合おうか」と言う』
今回「生活費はもらう」「自分のことは自分でしてもらう」「結婚するときには家を出る」などという条件付きでならOKという声が少なくありませんでした。実家暮らしだと、社会人になってもついつい家族に甘えてしまいそうですが、ママたちは、学生と社会人の線引きをしっかりしてほしいと考えているようです。
年齢による！ひとり暮らしさせる目安は25〜30歳
『20代なら「貯金を頑張って！」と思えるけど、30代以降は「いつまでいるんだ」と思う』
『実家にいたら甘えるから「25歳までには家を出ろ」と言っている。ひとり暮らしをして社会常識と生活力を身につけて、一人前の大人にするまでが子育てだと思っているから』
『娘は家から嫁がせたいとの思いがあるから、大学を卒業してからしばらく家にいても何も言わないと思う。30歳くらいになって彼氏もいなさそうなら、自立のためにもひとり暮らしを促すけれど……』
「25〜30歳ごろまでなら、実家にいてもいい」と考えるママも複数いました。社会人になったばかりのときは、仕事に必要なものを揃えるのにもお金がかかりますし、ひとり暮らしをすると金銭面で余裕がないケースもあるでしょう。そんなときに実家から通えると、心強いですよね。ただいつまでも家にいさせるのは子どもの自立心を阻害し、自立の機会を奪うと考えるママもいるようです。いくら実家に生活費を入れ、家事や役割を分担したとしても、ひとりで身の回りすべてのことを行うのとはまた違いますよね。
家に縛られるきょうだいを見てきたママたちの思い
『「長男が親の面倒を見るもの」と兄を縛りつける親のもとで育ったから、子どもには「親のことは考えずに自由にするように」と言ってきた。息子には「一緒に住むということは、お母さんの老後の面倒をすべて背負うということになるんだよ？」と言って離れさせている』
『うちの親も兄を縛りつけて、50歳過ぎた兄は実家にべったりで独身。私も子どもたちには「自由にしなさい」と言ってきたけれど、大学に進学したら家を出るのかと思うと寂しくなってきた……。寂しいけれど、踏ん張らなきゃね』
こういった自身の親ときょうだいのエピソードを教えてくれたママもいました。家に縛りつけられてきたきょうだいを見ていると、自分の子どもたちはそうはさせたくない。自由にしあわせに生きてほしい。それでもやっぱり子どもが家を出るのは寂しい……。お子さんたちへの思いと、自分の本音に揺れるママたちに、共感する方も少なくないのではないでしょうか。
「子どもがずっと実家で暮らすと言ったら？」という投稿者さんの疑問に、ママたちがさまざまなコメントを寄せてくれた今回の投稿。お子さんたちの本当の意味での「自立」について、考えているママたちが多いのが印象的でした。みなさんなら、どうしますか？