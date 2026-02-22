ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・豊前市で建物火災の情報 荒堀のファミリーマート豊前… 【続報】福岡・豊前市で建物火災の情報 荒堀のファミリーマート豊前警察署前店 約15分後鎮火（2月22日午後1時39分ごろ発生） 【続報】福岡・豊前市で建物火災の情報 荒堀のファミリーマート豊前警察署前店 約15分後鎮火（2月22日午後1時39分ごろ発生） 2026年2月22日 13時58分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県京築広域圏消防本部によると、22日午後1時39分ごろ、豊前市荒堀で建物火災が発生している。目標はファミリーマート豊前警察署前店。同1時56分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡・那珂川市の林野火災で消防隊出動 西畑1309番付近（2月22日午後1時44分ごろ） 北九州市若松区の林野火災で消防車出動 小竹817番地付近（2月22日午後1時10分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 京王線, 静岡, 神事, 大学, 海, 在宅医療, 葬儀, 工場, 世田谷区