ニュース番組『わたしとニュース』にタレントのSHELLYが出演。その際に、自身の子供のしつけについて語る場面があった。

【映像】好奇心旺盛な息子…対策に“化け物のお面”（実際の映像）

番組ではこの日、好奇心旺盛の息子がテレビの裏に突入してしまうため、対策として“化け物のお面”を吊るしたという母親のエピソードを紹介。お面を置いてからは一切テレビの裏に近寄らなくなったという。

子供のしつけとして“化け物”のほか、「鬼が来るよ」「お化けが出るよ」などと恐怖心を抱かせる手法を取る親も多いが、SHELLYは「やらない」そうだ。

「娘たちが小さい時は『鬼から電話』というアプリがあって、みんなすごく使っていたけれど、そういうのをやると、のちに夜部屋で寝なさいってなった時に『鬼が出るから嫌だ、怖い』『お化けが怖い』と言われて、その時だけ『今はお化けいないよ』って言ってもつじつまが合わないなと思って。なので、基本的にうちは小さい時から『お化けは存在しない、いないんだよ』『だからもう怖がらなくていいんだよ』『怖いのはお母さんだけ』と言っていた（笑）」

「この行為はやってはいけないという理由を伝えて、それに納得してもらうことの方が大事かなと思っている」

（『わたしとニュース』より）