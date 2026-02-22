桃井かおり「柚子一掻き一味一振り」手作りきつねうどん並んだ食卓公開「香りが漂ってきそう」「素敵な器」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の桃井かおりが2月21日、自身のInstagramを更新。寒い日のうどんの食卓を公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「身体が温まりそう」美しく盛り付けられたきつねうどん
桃井は「寒いぃ〜んんで（でももうおうどんしかない…）ミツバタマゴシイタケキツネうどん 柚子一掻き一味一振り」と記し、シイタケやかき玉、油揚げが入ってみつばがパラリと乗せられたうどんが2つ並んだ食卓を公開。「（もう〜家ご飯に飽きてくれ〜と思ってる人誰だ？）」と茶目っ気のあるコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「身体が温まりそう」「素敵な器」「香りが漂ってきそう」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
