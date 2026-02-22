元歌舞伎町のNo.1キャバクラ嬢として知られる、実業家の愛沢えみりさん（37）が2026年2月17日に公式インスタグラムを更新。豊胸手術をしたことを報告した。

「参考になればと思いレポを残します」

未婚シングルマザーの愛沢さん。24年に第一子、25年8月に第二子の誕生を公表していたが、子どもの父親については明かされていない。

17日の投稿では、「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい」と切り出し、「お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい...悩んだ末、豊胸をしました」と報告した。「同じように悩んでる方の参考になればと思いレポを残します」と赤裸々につづった。

愛沢さんは「2年前に脂肪豊胸→去年モディバ200をいれました。脂肪豊胸だけでも満足感はありましたが、第二子出産後、さらにゲッソリとしてしまったのでシリコン豊胸をする事にしました。傷口は胸下にありますがほとんど目立たないです。ダウンタイムや痛みは2日間ぐらい。1ヶ月着圧バンドを着けて過ごす事が大変なぐらいで後は特にストレスもなかったです」と明かす。

また、「お洋服を着た時のごつごつ感もだいぶ改善して少しふっくら、丸みがでたらのでやってよかったです」とのこと。インスタグラムでは、デコルテラインが開いたピンク色のドレス姿を披露している。施術費用は約120万円だったという。

コメント欄では、「かわいい！」「お姫様！！可愛すぎます」「えみりさん綺麗すぎて羨ましい」「お人形のよう」などのコメントが寄せられた。