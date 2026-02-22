◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン （２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

定刻の９時１５分にスタートし、平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が日本勢トップの５位でゴールした。２時間６分１４秒は自己ベストを４秒更新。２７年１０月３日に名古屋市内で行われる２８年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の出場権を獲得した。イブラヒム・ハッサン（２９）＝ジブチ＝が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。初マラソンだった吉田響（２３）＝サンベルクス＝は後半で失速し、２時間９分３５秒で３４位に終わった。

以下は平林の記者会見での一問一答。

―レースの結果を振り返って。

「宣言通りというか。目標は２時間６分３０秒切りとＭＧＣの出場権獲得だったので、まずはひと安心しています」

―３１キロ地点で優勝したハッサンと前に出た。

「３５キロまで引きつけてからでもいいかと考えていたが、（先頭の）吉田響選手と１分くらい差があり『このままでは追いつかないぞ』と。自分の足も、もつかもという感じだったので。（結果的に）ハッサン選手に追いつく時に結構、足を使ってしまった」

―吉田響が序盤からペースメーカーの前に飛び出す展開。

「驚きはあったが、予想の斜め上のことをしてくるのが吉田選手なので」

―初マラソンだった２年前との違い。

「初マラソンの時は完全にフレッシュで、怖い物なし。どうなってもいいという感じだった。今回はマラソンでの苦い経験もしてのレース。日本人トップとはいえ負けているし、最後は足もビタッと止まった。課題が見つけられたと思う」

―ゴール直後のインタビューでは「冬眠から覚めた」と表現していた。

「別府大分で負けて、何もかも失ったかのような顔をしていたみたいで。その頃は何をやってもうまくいかず、走るのが先か、日常生活が先かという状態。死んだ魚のような目をしていた」

―復活の要因は。

「後輩が絡んできてくれて、故障が直って走れるようになったことで『マラソンをやりたいな』と。昨年の世界陸上を見に行って、他の選手に勝ちたい気持ちが出た」

―今後取り組んでいきたいことは。

「まだ海外マラソンにはチャレンジできていない。タイムアタックができる環境を整えてチャレンジしてみたい」

―どのくらいのタイムが狙える手応えがあるのか。

「ペースメーカーが外れてから勝負になるのか、イーブンペースを刻むレースになるのか。レース展開によるので、どこまでいけるかは分からない」