ソフトバンクのクローザー候補・杉山一樹が２２日、宮崎・アイビースタジアムでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。Ｂ組（２軍）の打者８人を相手に安打性の当たりは１本で２三振、１四球。最初の打者４人を２三振の無安打に抑えると、５人目からは球種を予告して投げた。

前日までのブルペン投球では全力で投げても球速が１４３キロ止まりだった。だが、打者を相手にすると球速がいきなり１０キロ増のＭＡＸ１５３キロをマーク。「基本、ブルペンで１５０出ることはないので。でも１４３は初めてだった。やっぱり（実戦形式では）切り替わるもので、その辺はちょっと安心しました。すごい不安だったので」と右腕。持ち味の落差の大きいフォークも「感覚は良かったです」と仕上がりは順調だ。

昨季はシーズン途中からクローザーを任せられて、６５試合で３勝４敗、３１セーブ、防御率１・８２。ほぼ真っすぐとフォークの２球種で勝負したが、今季は曲がりの小さい２種類目のフォークか、ツーシームを取り入れるか検討中。「山川さんとか近藤さんとかに聞いてみて、逆効果だったら投げないでおこうかな。三振を取るためにいろいろ考えているので、取れなかったら（新球は）いらないかなとういう感じです」と打者目線を参考にする考えを明かした。