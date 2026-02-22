ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、インスタグラムで寄付プロジェクト兼ブランド「Beve」の設立を発表した。

連日キャンプ地に着て来ていたTシャツの謎が明かされた。赤ちゃんが描かれたデザイン。過去にイチロー氏のTシャツのデザインが注目されてきたが、村上が着用していたのは「Beve」のものだった。

第1弾として日本小児がん研究グループと連携し、寄付ページへアクセスできるQRコード付きTシャツを発売。売上の一部およびQRコード経由で集まった寄付金は、小児がん研究および患者支援に充てられる。「Beve」のサイトでは「ファッションを楽しむ感覚で、社会貢献を当たり前に。Beveが目指すのは『真面目で重い寄付』のイメージを払拭し、自然体で参加できる社会です」と説明している。

村上は「『誰かの力になる』って考えるだけで、自分も前向きになれる。幸せな気持ちになれる。支援するって、『してあげる』ことじゃない。支える側も、支えられる側も、どちらも豊かになれることなんだって気づきました」とコメント。「一人の行動が、次の誰かの背中を押す。そうやって、挑戦の連鎖が生まれる。僕と一緒に、世界を揺らしませんか？」と呼びかけた。