“表現一つ”で韓国からも中国からも叩かれる…K-POPアイドルを悩ませる「旧正月の呼び方」問題

韓国では2月17日が旧正月だった。当時は国内が華やかな新年の祝賀ムードに包まれ、K-POP界でも多くのアイドルが色鮮やかな韓服姿でファンに挨拶をした。

KISS OF LIFEが気品ある姿で連休を祝えば、ILLITやKiiiKiii、NEWBEA、AtHeartらも、それぞれの個性を生かしたメッセージをファンに届けていた。

しかし、この微笑ましい「新年のあいさつ」の裏側には、常に一触即発の“文化論争”という火種が潜んでいる。近年のK-POP界で、旧正月の「呼び方」ひとつが国際的な炎上騒動に発展することはもはや珍しくない。

「Seollal」か「Chinese New Year」か、揺れる境界線

象徴的だったのは、2024年のENHYPENの事例だ。

当時、公式YouTubeチャンネルで公開された新年の挨拶動画で「Seollal（ソルラル／韓国語の旧正月呼称）」という表記を用いたところ、一部の中国ユーザーから猛烈な反発が起きた。「中国の文化を盗んでいる」「Chinese New Yearと書くべきだ」といった批判が殺到し、単なる季節の挨拶が予期せぬ外交的摩擦のような様相を呈したのである。

同様のケースは、IVEのウォニョンや少女時代のソヒョンも経験した。ウォニョンが韓服姿で「ハッピーな旧正月」と投稿した際や、ソヒョンが「Lunar New Year」と綴った際にも、コメント欄では「旧正月は中国のものだ」などのもう批判が寄せられた。

一方で、韓国国内からの批判に晒されるケースもある。

2023年、当時NewJeansのメンバーだったダニエルがファンに対し「Chinese New Year」という表現を使ったところ、「旧正月は中国だけのものではない」と韓国で物議を醸した。彼女は即座に「不適切な表現だった」と謝罪に追い込まれた。

「Seollal」と書けば海外から叩かれ、「Chinese New Year」と書けば国内から叱責される。この「どちらを選んでも燃える」という現状は、アイドルたちが置かれた極めてデリケートな立場を物語っている。

また近年の傾向として、こうした論争は単なる挨拶の言葉に留まらず、コンテンツ全体へと波及している。

Netflixアニメ映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』では、作中に登場する伝統的要素をめぐって「中国文化の盗用だ」という非難が一部の中国ネットユーザーから上がった。IVEのMV『HEYA』や、NewJeansによる韓紙の広報動画でも、同様の批判が起きた。

-POPが世界に広がったからこそ、何気ない挨拶が国境を越え、時に衝突を生む。祝福の言葉すら「無風」では済まない時代に、アイドルたちは立たされている。