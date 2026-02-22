“猫の日”に令和のニャーKBが誕生！TikTokで大バズりした「アイドルはウーニャニャの件」のリバイバルMVが公開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月22日“猫の日”の0時に、AKB48とSKE48の若手精鋭メンバー7名による「令和のニャーKB」が誕生。「アイドルはウーニャニャの件」リバイバルMVがavex公式YouTubeチャンネルにて公開された。

■オリジナル版同様、今勢いに乗る若手メンバーが集結！

ニャーKB with ツチノコパンダによる「アイドルはウーニャニャの件」は、2015年にアニメ『妖怪ウォッチ』EDテーマとしてリリースされた楽曲。攻めた歌詞でありながら、キャッチーな“ウニャウニャよ～”のフレーズとキュートな振付で話題を集めた。

そして2025年、本楽曲がTikTok上で突如再注目を集め大流行。数多くのUGC動画が投稿され、“#ウーニャニャ”関連動画は大きな盛り上がりを見せた。この再ブームを受け、AKB48とSKE48の現役メンバーによる「令和のニャーKB」プロジェクトの始動が決定した。

2月13日、7人の後ろ向き集合写真を公式SNSに投稿し「令和のニャーKB」誕生を告知。詳細を伏せた投稿ながら、Xでは7.5万いいねを超える大反響を記録した。その後、毎日1名ずつ参加メンバーを発表。2月20日をもって全メンバー7名が解禁されティザー映像が公開されると、AKB48グループのファンのみならず、昔『妖怪ウォッチ』を観ていた世代からも「アツすぎる」「ど世代すぎて懐かしくて泣けてきた」「令和のニャーKB ビジュ強すぎない？」と一気に期待が高まっている。

今回「令和のニャーKB」として参加するのは、AKB48からの4名とSKE48からの3名。

AKB48からは最新シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花やその「名残り桜」で初選抜入りを果たした川村結衣、指原莉乃の作詞曲「初恋に似てる」で指原から直々にセンターを指名された近藤沙樹と2025年12月の日本武道館での20周年コンサートでお披露目されたばかりの森川優が参加。

またSKE48からは、最新シングル「サンダルだぜ」でセンターを務める大村杏や選抜常連としてグループを支える野村実代、フレッシュな魅力で注目を集める森本くるみが参加している。

当時のニャーKBは、島崎遥香・松井珠理奈・宮脇咲良・川栄李奈ら錚々たるメンバーで構成されたが、「令和のニャーKB」もAKB48・SKE48双方から、今まさに勢いに乗る若手メンバーが集結。まさに“令和版ドリームチーム”とも言える布陣となっている。

本作のリバイバルMVには、オリジナル版と同じアニメーションが挿入されており、オリジナル版へのリスペクトを込めながらも令和ならではのフレッシュさで再構築された映像に仕上がっている。さらに『妖怪ウォッチ』のキャラクター・ジバニャンもMVに登場。ジバニャンと踊るダンスシーンは、あまりの愛らしさに『妖怪ウォッチ』ファンも歓喜すること請け合いだ。

令和に再び“ニャーKB旋風”を巻き起こすことができるのか。猫の日に誕生した「令和のニャーKB」にぜひ注目しよう。

