◇プロボクシングWBA世界スーパーライト級タイトルマッチ12回戦 王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）《○判定●》 同級1位・平岡アンディ（2026年2月21日 米ネバダ州ラスベガス Tモバイル・アリーナ）

WBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に0―3判定で敗れ、同階級の日本ジム所属選手としては約34年ぶり4人目の世界王座奪取を逃した。

平岡が敵地で快挙を成し遂げることはできなかった。サウスポー同士の一戦は、平岡が序盤は長いリーチを生かして距離を取って試合を進め、3回にはロープ際で猛攻を受けるも、カウンターの左を打ち込むなど応戦。5回には右フックを被弾しヒヤリとさせられる場面もあったが、7回には接近戦でボディーへの攻勢を強め活路を見いだしダメージを蓄積させたが、10回には相次ぐローブローで減点を食らう厳しい展開に。最終12回は足を止めて打ち合うも、僅差判定（117―110、116―111×2）で競り負けた。

世界初挑戦前には相次ぐアクシデントに見舞われた。当初は昨年11月に米フロリダ州マイアミでラッセルに挑戦予定だったが、メインで試合を行う予定だった世界3階級制覇王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（米国）が元交際相手へのDVなどで訴訟を起こされたため、興行自体が延期に。仕切り直しとなっていた一戦直前にもビザ取得が遅れ、計量前日に現地入りする「ドタバタ渡米」となるなど、数々のトラブルが少なからず影響したはずだ。

昨年5月にはIBF世界ライト級挑戦者決定戦で元日本同級王者の三代大訓（横浜光）が5回TKO負けし、同6月には元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（八王子中屋）が世界初挑戦でWBO王者ブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負け。国内の中量級選手が壁に跳ね返されてきた難関で、平岡が歴史に名を刻むことはできなかった。