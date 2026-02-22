4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子（30）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。人気女性歌手2人と3人でカラオケに行ったエピソードを明かした。

この日は、プライベートでも交流のある同世代のアーティストのアイナ・ジ・エンドと元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理と出演した。

3人の「歌おう」という名前のグループLINEがあるという。長屋は「カラオケに行こうって話になったのよ」と説明。「めっちゃ行きたいのよ、カラオケに。歌のうまい人とカラオケに行きたいのよ」と熱弁すると、鈴木は「こっちはドキドキですよね」と振り返った。

長屋の誘いで3人でカラオケに行くことに。初めて3人でカラオケに行った日について、長屋は「凄い雷の日だったよね。豪雨、雷。しかも朝方までいたよね」と回想。鈴木は「朝5時くらいまでいた」と振り返った。長屋は「大人になってこんな長い間カラオケいるんだって思って、うれしかったの」とうれしそうに話した。

しかし、歌ったのはほんの数曲だという。長屋は「2、3曲歌ったくらいだよね？最後に」と明かした。アイナが「晴子の『花になって』と『サライ』」と口にすると、鈴木は「ほぼ踊ってるだけだから、うちら」と笑った。鈴木は長屋でのカラオケでの熱唱ぶりを「マイクいらない。びっくりするよね」と振り返った。