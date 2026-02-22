圧巻としか言いようがない「Teppei’s day」だった。19日、2年目の小谷哲平が1日5勝の快進撃。これまでは1日2勝が自身最多記録だったが、大幅に更新してみせた。

しかも、力が抜けている人気馬に騎乗していたわけではないというところにも価値がある。勝たせた馬は3Rブチエーコウネ（3番人気）、5Rセファイドループ（6番人気）、6Rアスクサステナブル（7番人気）、9Rマイネルジーニアス（4番人気）、12Rリリーオブザハート（4番人気）で1、2番人気はゼロ。4、7Rでは最下位に終わったが、8Rでも単勝75.3倍の8番人気フクノエヴリーを3着に導く絶好調ぶりだった。8度の騎乗機会で【5・0・1・2】。この日小谷哲の単勝を毎レース、100円買い続けていれば払い戻しは計5400円で、回収率は驚異の675％だった。

当の本人も「馬が良かったんです。手の震えが止まりません…。“ゾーン”とかそういう感覚はまだ分からないんですけど…」と茫然自失の状態。それでも9Rのマイネルジーニアスについては「いつもよりおとなしくて雰囲気が悪いかなと思ったんですけど、気持ちよく走らせたのが良かったのかもしれません」と、ベテラン顔負けの落ち着きっぷりをのぞかせた。

ルーキーイヤーは43勝を挙げたが、2着は65回を数えた。大健闘だが、勝ち切れなかった証しでもある。「2着の悔しさがあったからこそ、少し余裕を持って乗れている」と自信もついてきた。

目標は大きく年間100勝。波に乗る17歳から、来週も目が離せない。