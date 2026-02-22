トリンドル玲奈、第1子出産を報告 写真添えて「母になりました」「夫と共に育児に奮闘しております」
モデル・俳優のトリンドル玲奈（34）が23日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。
【写真】トリンドル玲奈が第1子出産 小さな赤ちゃんの手も
自身の近影のほか、小さな赤ちゃんの手も紹介。「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と明らかにし、「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と伝えた。
「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝。そして「仕事復帰も今からとても楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
トリンドルは1992年1月23日生まれ、オーストリア・ウィーン出身。A型。2015年9月、慶應義塾大学を卒業。ファッション誌『with』（講談社）の専属モデルをはじめ、多数の雑誌で活躍。ドイツ語、英語、日本語を使いこなす。プライベートでは24年1月19日に俳優の山本直寛との結婚を発表。今年1月14日に第1子妊娠を発表した。
