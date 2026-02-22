スタッシー氏と再会

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）

ドジャースの大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦に出場。試合前にはかつての相棒との再会を楽しんだ。昨年11月にエンゼルスの捕手コーチに就任して“古巣復帰”を果たしたマックス・スタッシー氏とガッチリとハグ。懐かしい光景がグラウンドに広がった。

古巣との対戦となったこの日、大谷は試合前のグラウンドでエンゼルスの選手やスタッフらと積極的に交流した。その中で再会を果たしたのがスタッシー氏だ。大谷はかつてバッテリーを組んだ元相棒の姿を見つけると、笑顔で歩み寄り、ガッチリと熱い抱擁を交わして旧交を温めていた。

スタッシー氏は現役時代の2019年途中からエンゼルスに在籍し、大谷の球を受けていた。昨季終了後の11月に、エンゼルスの捕手コーチとしてチームに復帰することが発表されていた。今季からエンゼルスの新監督には、同じく元相棒であるカート・スズキ氏が就任しており、大谷を知る懐かしい顔ぶれが首脳陣として揃っている。

チームが変わっても続くかつてのチームメートとの絆に、多くの人が心を打たれていた。大谷は古巣の懐かしい顔ぶれとの再会を果たし、リラックスした表情を見せていた。（Full-Count編集部）