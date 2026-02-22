『超かぐや姫！』オンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」開催決定 VR空間でかぐやと会うことができる！
Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開されているオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、オンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」を開催することが決定。VR空間でかぐやと会うことができるイベントを実施するほか、 クラウドファンディングにて限定オリジナルグッズの受注生産販売を行う。
【動画】「ツクヨミ感謝祭」告知映像が公開
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品となる本作は、Netflix映画として世界独占配信中で、2月20日から1週間限定で劇場公開されている。
この度、新プロジェクトとしてオンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」の開催が決定。「ツクヨミ感謝祭」は、劇中で描かれた仮想空間＜ツクヨミ＞を実際に体験できる空間としてファンと一緒に創り上げるプロジェクト。VRプラットフォーム「VRChat」上で＜ツクヨミ＞の世界観を凝縮した“箱庭VRワールド”を制作し、完成したステージで3Dかぐやによるオンラインイベントを開催。イベントは「VRChat」上で無料で体験できるほか、YouTubeでも無料で映像配信する。
さらに開催記念として、クラウドファンディングサイト「ソレオス」にて限定オリジナルグッズの受注生産販売を実施。グッズの売上金はツクヨミ“箱庭VRワールド”の建設費、および3Dかぐやによるオンラインイベントの制作費に充てられる。日程等の詳細は後日発表する予定。
今回の発表とともに、告知映像が解禁。「かぐやと一緒に＜ツクヨミ＞でイベントやらない？」とかぐやがハイテンションに参加を呼びかける様子が収められている。さらに、「ray 超かぐや姫！Version」MV内で披露されたライブ衣装を着用したかぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨが可愛らしくポーズを決める、本プロジェクトのために描き下ろされたキービジュアルも発表された。
先日には、「VRChat」上で株式会社サンリオが運営する常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」内で、3Dかぐやによるライブパフォーマンスを開催。同パーク内で現在開催中のVR音楽フェスイベント「Sanrio Virtual Festival 2026」の期間である2月15日正午の初回公演には約2.7万人が参加し、バーチャルピューロランド内のイベントとしては過去最多となる同時接続数を記録した。
さらに同時間帯には「VRChat」全体の同時接続数が15万6716人を記録し、最高同時接続数を約8000人更新する大盛況ぶり。劇中だけでなく現実でも一躍人気ライバーとなったかぐや。そんなかぐやと一緒に、物語の世界を体感できる貴重なイベントに期待が高まる。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、2月20日より1週間限定劇場公開中。
