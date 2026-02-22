衆院選の結果を受け、激変した国会で施政方針演説に臨んだ高市総理。

【写真で見る】軽井沢のスキー場 1000円超えのカレーやうどん

選挙の最大関心事でもあった“物価高対策”については、積極財政のもとで何が打ち出されたのでしょうか。

「高市チルドレン」も初登院 巨大与党で“国会激変”

18日の国会、自民党の控室では…

自民党 熊田裕通 衆院議員

「入れない、酸欠。本当は中にいないといけない」

部屋に入りきれない議員が続出し、岸田元総理も立ち往生。

大幅に増えた自民党議員の2割を超える66人は、初当選のいわゆる“高市チルドレン”です。

自民党は、さっそく研修会を開催しました。

自民党 齋藤健 衆院議員

「今回の当選は、もちろん皆さんの努力もありますけど、高市総理のお力によるところが大きい」

少数与党から一転、巨大与党を率いる総理に再任された高市氏。直後の会見で改めて強調したのは…

高市総理

「重要な政策転換の本丸は『責任ある積極財政』です」

衆院選の最大関心事でもあった「物価高対策」は進むのか。

「積極財政」を旗印に自民党総裁選に勝利して以降、市場では“株高”と“円安”が同時に進行する「高市トレード」が加速。

株高の恩恵を受けられない人々には、円安による「物価高」が重くのしかかっています。

“数千万円の現物資産購入” 富裕層との格差広がる…

そうした中、16日に発表されたGDP＝国内総生産は、「個人消費」が、わずかながら上昇。

背景にあるとみられるのが「K字型経済」と呼ばれる状況です。

「株高を享受する富裕層の消費」が全体を支え、「物価高で節約志向が進む人たちの消費」との格差が広がる構図。

株高を享受する人たちは、どんな買い物をしているのでしょうか。

中西悠里キャスター

「都内の投資家が集まるバーは、非常に多くの人で賑わっています。みなさんどこか、明るい表情で情報交換などをしています」

投資家

「将来に対する希望が少し見えてきたっていうところで、だったら（お金を）使っても大丈夫じゃないかと思いはじめてきた」

株価が高いうちに、実物の資産に変えておこうという動きもあります。

東京・銀座「STOCK PICKERS」今泉早人 店長

「バブルを経験してる方は『そろそろ現物資産に変えていこうか』と思って、ダイヤモンドや高級時計、4桁万円（数千万円）するものを購入している方の話はよく聞く」

投資家

「（美術品の）個展があったので、立体の作品を購入して届くのを待っている」

ーーおいくら？

「ウン百万」

実際、デパート業界では富裕層向けの高額商品の売れ行きが好調。

「三越日本橋本店」では1月、宝飾品や美術品などの売り上げが29％も増加しています。

レジャーにも物価高影響 “物価高に負けぬ賃金”実現は？

その一方で、消費を抑える「節約志向」はレジャーにも。

軽井沢のスキー場に東京から来た家族

「高い。全部高くなっている」

このスキー場で、リフト1日券は2025年より1000円以上値上がり。ランチの価格もカレーが1800円、うどんが1000円などと、物価高を反映しています。

こうした物価の上昇に賃上げが追いつかず、労働者の「実質賃金」は減り続けています。

スキー場に来ても、できるだけ節約しようと、家族3人、カップ麺での車中メシ。

「Ｋ字型経済」の一端が垣間見えます。

一部の富裕層が株高に沸く一方で、多くの人が出費を切り詰める日々。

こうした状況に、高市政権はどう応えるのでしょうか。

高市総理

「物価上昇に負けない賃金上昇を実現します。日々の暮らしと未来への『不安』を、『希望』に変えていこうではありませんか」

野党からは…

中道改革連合 小川淳也 代表

「暮らしや生活、物価高。国民生活の隅々にまで目を行き届かせたような温かい演説を聞きたかった」

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「物価高騰対策についての具体策が非常に乏しかった」

「物価上昇に負けない賃金上昇」を実現するための具体策が問われています。