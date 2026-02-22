ミラノ・コルティナ五輪でフリースタイルスキーの女子モーグル１３位、デュアルモーグル１７位だった柳本理乃（愛知ダイハツ）が２２日、自身のインスタグラムを更新した。鎖骨と第一肋骨を骨折していたことを明かし、Ｗ杯富山大会（２８日開幕）を欠場することを決めた。「１か月という自分でも信じられないほどの早さでワールドカップに戻ることができて、さらにはオリンピックの舞台に立つという人生で１番の夢を叶えることができて、奇跡の連続の日々でした。オリンピックで見た素晴らしい景色は一生の宝物です」とコメントした。

また、ここ数年うつ病と闘ってきたことも告白。「心と身体のバランスを保ちながらトップレベルの世界で競技を続けるということが困難な状況になってしまいました。本当は滑り続けたいです。だけど、滑り続けることが今の自分にとってどれほど難しいことなのか。それを突きつけられる毎日で悔しいです。そして何よりもこんな決断を自分でしなければならないことが１番悔しいです」と胸の内を明かした。今後は未定で、まずは治療に専念するという。