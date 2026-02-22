３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２２日、サンマリン宮崎で開催中の事前合宿に合流し、取材に応じ、万全をアピールした。早朝に自身のＸで帰国を報告していた左腕は、「時差ボケあんま感じないですし、普段から。さっきホテルの大浴場でサウナ入ってきたので、もう完璧ですね」と話した。

帰国後そのまま宮崎入りし、侍ジャパンの合宿に合流した。午前８時頃に宮崎に到着したといい、「僕、サウナーですから。飛ぶ前に、しっかりサウナは入れるんですか、何時から何時まですかって聞いた。サウナに入って、交代浴をして、水風呂も入ってきました。整えてきました」とすっきりした表情を見せた。球場入り後は、約１時間のウエイトトレーニングや、サブグラウンドでキャッチボールも行い、入念に投球フォームを確認。居合わせたファンへのサインにも応じた。

今大会が代表初選出。高校時代も含めて自身初の日の丸を背負う。並々ならぬ決意で参戦する鉄腕は「本当に最初で最後ですから、間違いなく、世界一になって喜んでる姿、そして皆さんと一緒に喜びたい。各選手、それぞれの思いがあってここに来てると思う。それは別に世界一という共通のチームの目標はありますけど、個人の目標、目的はそれぞれ違っていい。僕は、前回大会を見てて、野球でこれだけ、日本が盛り上がるというのを、すごく感じましたし、野球人口が減ってる中で、もう１回子供たちにプロ野球選手になりたいと、そう思ってもらえるようなスポーツにもう１回するんだというところが、１番のモチベーションになっている。世界一になって、そういう思いになってくれる子供が１人でも増えたらなと思ってます」と熱弁した。

菊池は２０日（日本時間２１日）には、米アリゾナ州テンピでのキャンプ地でライブＢＰに登板。４イニングを想定し、７４球を投げ、最速は９６マイル（約１５４キロ）をマーク。４安打、５奪三振、２四球と順調な仕上がりを披露していた。

ＷＢＣの１次ラウンドは６日の台湾戦（東京ドーム）からスタートし、雄星は２戦目となる７日の韓国戦（東京ドーム）の先発が有力視されている。

侍ジャパン入りは初だが、メジャーの経験を伝える役割や、山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）らと並ぶエース格としての活躍も期待されている。