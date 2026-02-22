◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者・ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（判定）同級１位・平岡アンディ●（２月２１日＝日本時間２２日、米ラスベガス、Ｔ―モバイル・アリーナ）

世界初挑戦のＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に０―３の判定負け。１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界同級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、日本のジム所属選手としては４人目となる同級世界王者を目指したが、層の厚い中量級の世界の壁に阻まれた。

戦績は平岡が２４勝（１９ＫＯ）１敗、ラッセルが１９勝（１７ＫＯ）１敗。

サウスポー同士の対決。リーチで１３センチ上回る平岡が、序盤からジャブを伸ばし、好戦的なラッセルの前進をストップ。徐々にプレスを強める王者の連打に、接近戦でも冷静に対応した。中盤もジャブの差し合いでは互角以上に渡り合った。５回には右フックでぐらつかされたが、７回には接近戦で左右ボディーの連打をたたきつけた。終盤に入り、接近戦での細かい連打を重ねる王者に対し、平岡もボディーで対抗。１０回、平岡の右アッパーが下腹部に入り、ローブローによる減点１が科された。１１回、平岡はギアを上げて終了間際に右ストレートをクリーンヒット。最終１２回も平岡は攻め続け、試合終了のゴングを聞いた。ジャッジの採点は、１１７―１１０、１１６―１１１×２で３者ともラッセルを支持した。

紆余（うよ）曲折を経ての世界初挑戦だった。

２４年９月、ＷＢＡ世界スーパーライト級挑戦者決定戦で同級暫定王者イスマエル・バロッソ（ベネズエラ）に９回ＴＫＯ勝ちし、王者への指名挑戦権を獲得した。

その後も世界挑戦の機会はなかなか訪れなかったが、昨年１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミでラッセルに挑戦することが決まった。しかし平岡が渡米を予定していた同月４日、急きょ興行の中止が決まり、ラッセル戦も延期となった。

指名挑戦権獲得から１年５か月。ようやくラスベガスで待ちに待った世界初挑戦が決まった。ただ、思わぬ困難も立ちはだかった。当初、試合の約１０日前に渡米する予定だった。しかし、米国による入国制限措置の影響でビザ取得が遅れ、試合２日前の１９日に現地入りする慌ただしいスケジュールを余儀なくされた。日本出国時に「時差が…とネガティブになるより『やるっしょ』っていう気持ちになっていた方が試合にはいい。もうやるしかないんで」と話していたが、現地で時差調整を行う期間もなくリングに上がることとなった。

平岡は１０歳の頃、ＴＢＳ系バラエティー「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」に出演。現在もトレーナーを務める父ジャスティス・コジョ氏から怒られて落ち込んでばかりの「気弱なボクシング少年アンディ君」として、人気を博した。

「ラスベガスで世界戦をするのは、自分が描いてきた夢だった」。１９歳で単身渡米し、ロサンゼルスでスパーリング合宿を敢行。１９年１１月と２０年１０月にはラスベガスのリングに上がった。そして２９歳で“聖地”で世界に挑んだ。夢にはまだ、続きがある。いつの日か、中量級の分厚い壁をぶち壊し「世界のアンディ」となる。

◆平岡アンディ（ひらおか・あんでぃ）１９９６年８月８日、横浜市生まれ。２９歳。元アマチュアボクサーでガーナ系米国人の父ジャスティス・コジョ氏の影響で４歳からボクシングを始める。中学から陸上の中距離で活躍。横浜高時代には国体出場。高校在学中の１３年１２月に花形ジムからプロデビュー。１５年から米ロサンゼルスで修業し、１６年９月に大橋ジムに移籍。１７年１１月、日本ユース・スーパーライト級王座獲得。２１年１０月、ＷＢＯアジアパシフィック・日本同級王座獲得。身長１８２センチの左ボクサーファイター。