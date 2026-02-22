◇MLBオープン戦 ドジャース15-2エンゼルス（日本時間22日、ディアブロスタジアム）

ドジャースの大谷翔平選手が、エンゼルスとのオープン戦でヒヤリとする場面がありました。

大谷選手は「1番・DH」で先発出場。初回はエンゼルスのソリアーノ投手と対戦。サードへのゴロとなりますが、シフトの影響で内野安打に。オープン戦初ヒットとなりました。

続くテオスカー・ヘルナンデス選手、レッズから移籍したエスピナル選手が出塁し、2アウト満塁となります。そしてキム・ヘソン選手への4球目、三塁方向へのファウルが三塁ランナーの大谷選手に当たりそうになり、大谷選手は大きく飛び跳ね地面に手をついてよける場面がありました。起き上がるとキム・ヘソン選手へにらみをきかせた目線を向けるもすぐに笑顔を浮かべました。

2回裏にはノーアウト2塁のチャンスで大谷選手が打席を迎えると、変化球をひっかけセカンドゴロに。さらに打者一巡の猛攻でランナー2、3塁のチャンスで打席に立つも、空振り三振に倒れました。

大谷選手はこの回で交代。試合後は明日に控えるライブBPの登板に向けて、キャッチボールと遠投で調整しました。